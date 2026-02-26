ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
66
1 хв

Панамська модель в оливковому бікіні захопила своїми пишними формами

Грейсі Бон обожнює фотографуватися у купальниках і хизуватися своєю фігурою.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон виклала в Instagram нову пікантну світлину зі свого відпочинку.

Цього разу дівчина позувала у бікіні оливкового відтінку, у якому вона похизувалася своїми пишними формами і татуюванням на тілі.

Грейсі розпустила волосся, зробила макіяж із коричнево-бежевою помадою і накладними віями, а також нюдовий манікюр. Шию вона прикрасила леопардовим чокером із підвіскою-мушлею, а руки — смарт-годинником і браслетом.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала фото у картатому купальнику.

66
