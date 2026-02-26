- Дата публікації
Панамська модель в оливковому бікіні захопила своїми пишними формами
Грейсі Бон обожнює фотографуватися у купальниках і хизуватися своєю фігурою.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон виклала в Instagram нову пікантну світлину зі свого відпочинку.
Цього разу дівчина позувала у бікіні оливкового відтінку, у якому вона похизувалася своїми пишними формами і татуюванням на тілі.
Грейсі розпустила волосся, зробила макіяж із коричнево-бежевою помадою і накладними віями, а також нюдовий манікюр. Шию вона прикрасила леопардовим чокером із підвіскою-мушлею, а руки — смарт-годинником і браслетом.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала фото у картатому купальнику.