Pantone вибрав колір 2026 року

За словами виконавчої директорки Літріс Айсман, Cloud Dancer «асоціюється з новим початком і символізує бажання розпочати все заново». Ключовою особливістю відтінку є його досконала колористична нейтральність — це білий, який не йде ні в тепло, ні в холод.

«Це легкий білий колір, пронизаний умиротворенням; він запрошує до справжнього розслаблення та зосередженості і дозволяє думкам вільно мандрувати, а творчості — дихати», — кажуть у компанії.

Завдяки своїй просторовій, розгорнутій присутності PANTONE 11-4201 Cloud Dancer створює середовище, де функціональність і відчуття переплітаються, формуючи атмосферу спокою та просторості, забезпечуючи прихисток візуальної чистоти, що надихає на добробут і легкість.

«Колір року Pantone 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — це ключовий структурний відтінок, чия універсальність слугує опорою для всього колірного спектра, дозволяючи кожному кольору засяяти. У світі, де колір став синонімом персонального самовираження, цей відтінок здатен адаптуватися, гармонізувати й створювати контраст, надаючи відчуття повітряної легкості всім продуктам і просторам — як у самостійному застосуванні, так і в поєднанні з іншими тонами».

Нагадаємо, що кольором 2025 року компанія назвала відтінок Mocha Mousse.