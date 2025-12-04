ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Pantone вибрав колір 2026 року

Експерти Інституту кольору Pantone обрали колір 2026 року і ним став відтінок, який вони назвали Cloud Dancer.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Pantone вибрав колір 2026 року

Pantone вибрав колір 2026 року

За словами виконавчої директорки Літріс Айсман, Cloud Dancer «асоціюється з новим початком і символізує бажання розпочати все заново». Ключовою особливістю відтінку є його досконала колористична нейтральність — це білий, який не йде ні в тепло, ні в холод.

«Це легкий білий колір, пронизаний умиротворенням; він запрошує до справжнього розслаблення та зосередженості і дозволяє думкам вільно мандрувати, а творчості — дихати», — кажуть у компанії.

Завдяки своїй просторовій, розгорнутій присутності PANTONE 11-4201 Cloud Dancer створює середовище, де функціональність і відчуття переплітаються, формуючи атмосферу спокою та просторості, забезпечуючи прихисток візуальної чистоти, що надихає на добробут і легкість.

«Колір року Pantone 2026 — PANTONE 11-4201 Cloud Dancer — це ключовий структурний відтінок, чия універсальність слугує опорою для всього колірного спектра, дозволяючи кожному кольору засяяти. У світі, де колір став синонімом персонального самовираження, цей відтінок здатен адаптуватися, гармонізувати й створювати контраст, надаючи відчуття повітряної легкості всім продуктам і просторам — як у самостійному застосуванні, так і в поєднанні з іншими тонами».

Нагадаємо, що кольором 2025 року компанія назвала відтінок Mocha Mousse.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie