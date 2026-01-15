Папараці сфотографували Беллу Хадід, коли вона роздавала повітряні поцілунки шанувальникам

Белла Хадід / © Getty Images

Супермодель Беллу Хадід зазнімкували папараці у Нью-Йорку в одному із престижних районів міста. Зірка була одягнена у лук від відомого бренду Saint Laurent з колекції Resort 2026.

Зокрема модель поєднала вільну куртку в синьо-сірих тонах та обтислу спідницю. Також Белла доповнила образ аксессуарами: окулярами та сумкою і одягла колготки чорного кольору. На голові у дівчини також був головний убір — чорна хустка.

Зірка була рада увазі фотографів і прихильників, тому дарувала усім повітряні поцілунки.

У світ вона вийшла вперше після невеликого відпочинку від появ на публіці. Белла зіграла у новому серіалі-горрорі «Краса». Прем’єра проєкту відбулась у Нью-Йорку того ж дня і зірка вийшла на публіку у вишуканій довгій червоній сукні від Schiaparelli та із зібраним волоссям в лаконічну зачіску.