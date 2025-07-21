Папараці заскочили Макса Чмерковського у Лос-Анджелесі, коли він гуляв із дружиною і трьома дітьми

Макс Чмерковський / © Getty Images

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Макс Чмерковський потрапив до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Він був разом зі своєю дружиною — американською танцівницею Петою Маргатройд — та їхніми трьома синами, які не потрапили у кадр фотографів.

Макс був одягнений у білу футболку із зображенням червоних губ та язика і в червону бейсболку. Лук він доповнив чорними сонцезахисними окулярами і золотим ланцюжком із підвіскою на шиї.

Пета Маргатройд і Макс Чмерковський / © Getty Images

На Петі була булі футболка, сірі спортивні штани, біла бейсболка, чорні овальні окуляри і лаконічні золоті сережки-кільця у вухах. Поряд із нею йшов їхній старший син, а менші діти сиділи у візочку, який котив хореограф.

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Нагадаємо, раніше Макс Чмерковський був помічений із дружиною на знімальному майданчику у Нью-Йорку.