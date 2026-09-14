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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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161
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2 хв

"Париж — для закоханих": Джессіка Біл показала романтичний відпочинок із Джастіном Тімберлейком

Подружжя провело вихідні у Франції та поділилося у Мережі своїми враженнями від поїздки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джастін Тімберлейк і Джессіка Білл, фото: instagram.com/justintimberlake

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: instagram.com/justintimberlake

44-річна акторка, номінантка на премії «Золотий глобус» та «Еммі» Джессіка Біл поділилася рідкісними романтичними знімками зі своїм чоловіком, 45-річним співаком Джастіном Тімберлейком. Вона показала, як вони з чоловіком провели час у Парижі, куди вирушили на спільний відпочинок.

Акторка опублікувала в Instagram серію фотографій, на одній із яких подружжя позує разом на тлі паризького пейзажу, насолоджуючись вином.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / © Instagram Джессіки Біл

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / © Instagram Джессіки Біл

Джессіка Біл / © Instagram Джессіки Біл

Джессіка Біл / © Instagram Джессіки Біл

Париж / © Instagram Джессіки Біл

Париж / © Instagram Джессіки Біл

Особливе місце в добірці посіли кадри з виступу Тімберлейка. Він несподівано вийшов на сцену під час концерту Jay-Z на стадіоні «Стад де Франс» 10 вересня і разом із репером виконав пісню.

(прокручуйте праворуч, щоб переглянути відео)

«Париж — для закоханих ❤️», — лаконічно підписала допис Біл.

Ця поїздка стала для пари не лише романтичною подорожжю, а й нагодою підтримати одне одного. Тімберлейк зараз святкує 20-річчя свого альбому FutureSex/LoveSounds, а Джессіка раніше розповідала, що добре розуміє, наскільки фізично й емоційно складним буває життя музиканта під час гастролей.

Зазначимо, Біл і Тімберлейк познайомилися 2007 року і майже одразу почали зустрічатися та з’являтися разом на публіці. 2011-го пара несподівано розійшлася, а вже 2012-го відновила свої стосунки і в жовтні того ж року одружилася. У них двоє синів: 11-річний Сайлас і 6-річний Фінеас. Пара намагається узгоджувати робочі графіки так, щоб хоча б один із батьків завжди був удома з дітьми.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: instagram.com/justintimberlake

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото: instagram.com/justintimberlake

Нагадаємо, раніше Джессіка Біл привітала свого чоловіка Джастіна Тімберлейка з 45-річчям.

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