Пасхалка для уважних: у сиквелі "Сексу і міста" з'явиться річ, яку Керрі Бредшоу вже носила

Зараз у Нью-Йорку тривають знімання другого сезону серіалу "І просто так…", який став продовженням вже легендарного "Сексу і міста", що виходив на екрани від 1998 до 2004 року. Багато сцен цього шоу знімаються на вулиці, тому звичайні перехожі і папараці можуть легко побачити акторів за роботою.

Сара Джессіка Паркер та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Оскільки нове шоу - це сиквел, його творці намагаються робити невеликі пасхали для глядачів, використовуючи речі, які раніше з'являлися на Керрі Бредшоу. Так під час знімань одного з епізоду Сара Джессіка Паркер була помічена із Синтією Ніксон у цікавому образі.

На головній зірці серіалу було кумедне і еклектичне вбрання, в якому вона поєднала непоєднувані речі: светр, кардиган, пальто-халат та теплі капці від Gucci. Але найбільше в цьому образі увагу привернув аксесуар у руці акторки - рожевий капелюх.

Капелюх Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Цей аксесуар неймовірно схожий на той, який носила Керрі Бредшоу в першому сезоні оригінального серіалу. Капелюх героїня тоді одягла на вечірку, яку відвідала зі своїми подругами - Мірандою та Самантою.

Кадр із серіалу "Секс і місто" / Фото: скриншот з відео

Кадр із серіалу "Секс і місто" / Фото: скриншот з відео

Кадр із серіалу "Секс і місто" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що в першому сезоні "І просто так…" також у сюжет було включено кілька культових речей з оригінального шоу: розкішна та неймовірно дорога сукня від Versace, а також знамениті сині туфлі із пряжкою від Manolo Blahnik.

Читайте також: