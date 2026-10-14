Патчі, маски та пілінги: модель Тіна Кунакі показала, як доглядає за шкірою обличчя і губ

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

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29-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя — Тіна Кунакі— поділилася з підписниками подробицями своєї б’юті-рутини. Вона опублікувала в Instagram серію селфі, на яких продемонструвала, якими засобами користується для догляду за шкірою обличчя.

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

На знімках Тіна продемонструвала кілька етапів своєї процедури. Серед її косметичних аксесуарів — LED-маска, патчі для зони навколо очей, різні маски для шкіри обличчя і губ. Під час догляду модель не забувала й про почуття гумору: вона зробила кілька кумедних фотографій, на яких позує з косметичними засобами.

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Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

«Якщо ти знаєш мене з моєю пов’язкою на голові або коли-небудь отримував таку в подарунок, знай: ти живеш у моєму серці», — підписала публікацію Кунакі.

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Модель регулярно ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя, однак не обмежується лише професійними фотосесіями та появами на світських заходах. Догляд за шкірою займає важливе місце в її повсякденному житті.

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна розповідала, що намагається не зловживати алкоголем, вмивається звичайною водою, щодня зволожує шкіру та регулярно робить маски. За її словами, важливі звички щодо догляду за собою вона перейняла від матері, яка з дитинства привчала її дбати про шкіру та волосся.

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