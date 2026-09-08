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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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335
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1 хв

Патрік Шварценеггер опублікував фото зі свого таємного весілля на честь першої річниці

Син колишнього губернатора Каліфорнії опублікував у Мережі романтичні фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік Шварценеггер та його дружина, модель Еббі Чемпіон, святкують першу річницю весілля. На честь цієї особливої дати подружжя поділилося романтичними знімками, згадавши день, коли рік тому вони стали чоловіком і дружиною.

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Пара відсвяткувала весілля 6 вересня 2025 року в Айдахо. Святкування відбулося на території закритого елітного заміського клубу Gozzer Ranch з видом на озеро Кер-д’Ален. Про саму церемонію одруження громадськість і журналісти дізналися вже після того, як вона відбулася.

На весіллі були присутні рідні та друзі пари, зокрема батьки Патріка — Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер, а також його сестра Кетрін із чоловіком Крісом Праттом.

Для церемонії Еббі обрала елегантну сукню від Danielle Frankel з відкритою спиною та довгу фату. Патрік з’явився у білому смокінгу. Пізніше наречена змінила вбрання на ефектну сукню з квітковим принтом та перламутровою обробкою.

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон, фото: instagram.com/patrickschwarzenegger

Зазначимо, Патрік та Еббі познайомилися у 2015 році й почали зустрічатися незабаром після знайомства. У грудні 2023 року вони оголосили про заручини, а через майже два роки відсвяткували весілля.

Нагадаємо, раніше 28-річний син Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баена — похизувався накачаним торсом на вулицях Лос-Анджелеса.

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