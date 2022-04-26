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Патріотичний пляжний образ: "Міс Україна Всесвіт-2014" показала, як поєднала синій та жовтий відтінки

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Патріотичний пляжний образ: "Міс Україна Всесвіт-2014" показала, як поєднала синій та жовтий відтінки

Анна Андрес / Instagram Ганни Андрес

Українська модель та "Міс Україна Всесвіт-2014" Анна Андрес вже багато років живе в Монако, проте не забуває про свою батьківщину та ідентичність. Знаменитість поділилася на своїй сторінці у Instagram образом, який вона зібрала на пляж.

На знімку Анна була зазнімкована зі своїм маленьким сином на острові Сент-Бартельмі. Її образ складався із жовтого купальника та синьої футболки, зав'язаної на талії. Публікацію дівчина супроводжувала цитатою ірландського письменника та лауреата Нобелівської премії Джорджа Бернарда Шоу.

"Тепер, коли ми навчилися літати повітрям, як птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає одного — навчитися жити на землі як люди".

Нагадаємо, що в перші дні війни дівчина висловила свою підтримку Україні та ходила на мітинг, який відбувався у Монако. Знімками із прапором модель поділилася на своїй сторінці.

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