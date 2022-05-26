Патріотично і красиво: два неймовірні вбрання української моделі Аліни Байкової на Лазуровому узбережжі

Попри те, що мешкає модель у США, вона родом з Кропивницького і дуже переживає за рідну країну.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аліна Байкова щиро підтримує рідну країну. Дівчина з перших днів бере активну участь у мітингах, зібрала 300 тисяч доларів на допомогу українським біженцям, показує у соцмережах жахи війни, а також продовжує працювати та відвідувати різноманітні заходи, де розповідає іноземним колегам про війну в Україні.
На всі заходи Аліна одягає виключно патріотичні образи та прикріплює синьо-жовту стрічку. Нині у Каннах продовжується міжнародний кінофестиваль, гостею якого стала Байкова.
Дівчина обрала два розкішні образи у білих тонах. Перше вбрання вона доповнила блакитною сумкою, сатиновими туфлями Kachorovska, жовтими окулярами Céline та стрічкою у вигляді прапора рідної країни.
Друге вбрання моделі поєднувало в собі розкішну білу сукню з прозорими вставками, вишивкою та розрізом, босоніжки зі стразами та ювелірні прикраси Chopard. На сукні моделі, звичайно, була синьо-блакитна стрічка.
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