ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Павла Зіброва почують у S.T.A.L.K.E.R. 2: яка пісня артиста пролунає у грі і кого він озвучив

Співак не лише поповнив саундтрек сюжетного доповнення «Ціна надії» своїми композиціями, а й озвучив ведучого Арени.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Павло Зібров

Павло Зібров

Композиції Павла Зіброва прозвучать у першому сюжетному доповненні «Ціна надії» до гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля». Крім того, у новому світі гри гравці почують понад 300 композицій різних років і жанрів — від естрадної класики до представників сучасної сцени.

Музика звучатиме на радіо, базах і в таборах сталкерів, барах та біля багать. До добірки також увійшли пісня «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, яка принесла Україні перемогу на «Євробаченні-2022», і композиція «Нас несе» виконавиці Monokate.

Одним з найнесподіваніших треків у постапокаліптичній Зоні стане «Шкільний вальс» Павла Зіброва. Однак музикою участь артиста в проєкті не обмежилася: він також подарував свій голос ведучому Арени — локації, де влаштовують видовищні поєдинки.

Зібров зізнався, що не належить до завзятих геймерів, однак пишається міжнародним успіхом української гри та її увагою до національної культури.

«Наша музична спадщина — це частина нашої історії, нашої культури, нашого коду. Музика — це наша ДНК, те, що передається від покоління до покоління і залишається з нами назавжди», — зазначив співак.

Артист додав, що для нього стало цікавим досвідом поєднати ретропісні, сучасні технології та озвучення персонажа.

Українська музика була важливою частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 ще від моменту виходу основної гри. У «Серці Чорнобиля» звучало понад 400 вітчизняних композицій, а після додавання нової добірки їхня загальна кількість сягне приблизно 700.

Перше сюжетне доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля стане доступним вже завтра, 20 серпня 2026 року.

У центрі нової історії опиниться давнє протистояння угруповань «Долг» і «Воля». На гравців чекатимуть нові персонажі, сюжетні лінії та локації, серед яких Залізний ліс, ЧАЕС і Просторова бульбашка.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie