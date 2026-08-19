Павла Зіброва почують у S.T.A.L.K.E.R. 2: яка пісня артиста пролунає у грі і кого він озвучив

Павло Зібров

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Композиції Павла Зіброва прозвучать у першому сюжетному доповненні «Ціна надії» до гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля». Крім того, у новому світі гри гравці почують понад 300 композицій різних років і жанрів — від естрадної класики до представників сучасної сцени.

Музика звучатиме на радіо, базах і в таборах сталкерів, барах та біля багать. До добірки також увійшли пісня «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, яка принесла Україні перемогу на «Євробаченні-2022», і композиція «Нас несе» виконавиці Monokate.

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Одним з найнесподіваніших треків у постапокаліптичній Зоні стане «Шкільний вальс» Павла Зіброва. Однак музикою участь артиста в проєкті не обмежилася: він також подарував свій голос ведучому Арени — локації, де влаштовують видовищні поєдинки.

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Зібров зізнався, що не належить до завзятих геймерів, однак пишається міжнародним успіхом української гри та її увагою до національної культури.

«Наша музична спадщина — це частина нашої історії, нашої культури, нашого коду. Музика — це наша ДНК, те, що передається від покоління до покоління і залишається з нами назавжди», — зазначив співак.

Артист додав, що для нього стало цікавим досвідом поєднати ретропісні, сучасні технології та озвучення персонажа.

Українська музика була важливою частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 ще від моменту виходу основної гри. У «Серці Чорнобиля» звучало понад 400 вітчизняних композицій, а після додавання нової добірки їхня загальна кількість сягне приблизно 700.

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Перше сюжетне доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля стане доступним вже завтра, 20 серпня 2026 року.

У центрі нової історії опиниться давнє протистояння угруповань «Долг» і «Воля». На гравців чекатимуть нові персонажі, сюжетні лінії та локації, серед яких Залізний ліс, ЧАЕС і Просторова бульбашка.

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