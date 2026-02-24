- Дата публікації
Павло Зібров до четвертої річниці повномасштабної війни презентував пісню "Згадаймо"
Народний артист України розчулив новою композицією, присвяченою загиблим у війні.
Павло Зібров до четвертої річниці повномасштабного вторгнення презентував нову проникливу композицію «Згадаймо». Пісня присвячена всім українським воїнам, які загинули внаслідок війни.
За словами артиста, ця робота — не просто музична прем’єра, а акт пам’яті й вдячності.
«Ця пісня — про тих, кого вже немає поруч, але хто назавжди залишився в нашому серці. Поки ми пам’ятаємо — вони живі. Ми зобов’язані називати їхні імена, берегти їхню історію та жити гідно заради них», — прокоментував Павло Зібров.
Композиція «Згадаймо» звучить як тиха молитва і водночас як звернення до кожного українця — зупинитися, згадати, подякувати. У тексті — прості й сильні слова про пам’ять, яка є нашою відповідальністю перед полеглими.
«Пам’ять — це не лише біль. Це сила, яка тримає націю. Це світло, яке не дозволяє темряві перемогти», — зазначив співак.
Прем’єра пісні вже відбулася на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва. Артист закликає українців у цей день згадати кожного, хто віддав життя за свободу України.
«Згадаймо… поіменно. У серці. В тиші. У молитві», — додав він.