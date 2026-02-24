Павло Зібров до четвертої річниці повномасштабної війни презентував пісню "Згадаймо"

Павло Зібров

Павло Зібров до четвертої річниці повномасштабного вторгнення презентував нову проникливу композицію «Згадаймо». Пісня присвячена всім українським воїнам, які загинули внаслідок війни.

За словами артиста, ця робота — не просто музична прем’єра, а акт пам’яті й вдячності.

«Ця пісня — про тих, кого вже немає поруч, але хто назавжди залишився в нашому серці. Поки ми пам’ятаємо — вони живі. Ми зобов’язані називати їхні імена, берегти їхню історію та жити гідно заради них», — прокоментував Павло Зібров.

Композиція «Згадаймо» звучить як тиха молитва і водночас як звернення до кожного українця — зупинитися, згадати, подякувати. У тексті — прості й сильні слова про пам’ять, яка є нашою відповідальністю перед полеглими.

«Пам’ять — це не лише біль. Це сила, яка тримає націю. Це світло, яке не дозволяє темряві перемогти», — зазначив співак.

Прем’єра пісні вже відбулася на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва. Артист закликає українців у цей день згадати кожного, хто віддав життя за свободу України.

«Згадаймо… поіменно. У серці. В тиші. У молитві», — додав він.