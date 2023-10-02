Павло Зібров презентував пісню, яка стала саундтреком до документального фільму про українських захисників

Павло Зібров, який неодноразово присвячував свої пісні нашим героям, до дня Захисника та Захиниці України випустив нову композицію – "Шоста Рота". Пісня стала саундтреком до однойменного документального фільму про бойовий шлях, фронтові дороги та життєві історії воїнів 6 роти, 2 механізованого батальйону 66-ї ОМБ імені князя Мстислава Хороброго.

Павло Зібров/Пресслужба

Павло Зібров/Пресслужба

"Для мене дуже приємно та почесно представити пісню "Шоста Рота". Про справжніх героїв треба розповідати, знімати фільми, писати вірші та пісні. Дякую Ірині Пугач, військовій журналістці, яка звернулась до нас з Петром Магою і ми мали змогу увійти в історію та написати твір, що оспівує подвиги наших воїнів!

Це дуже сильна робота, потрібна, важлива. Низький уклін кожному ГЕРОЮ! Та світла памʼять полеглим воїнам. Ми повинні памʼятати якою ціною нам зараз дається життя. Цінувати та бути вдячними. Цей фільм саме про тих людей, завдяки яким ми можемо спокійно спати", – сказав Павло Миколайович.

Павло Зібров/Пресслужба

До слова, документальний фільм "6 РОТА" можна подивитись на офіційному YouTube-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, Павло Зібров презентував пісню "Невидимі герої", присвячену українським розвідникам.

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