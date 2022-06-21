Павло Зібров у день свого народження показав гарний подарунок від доньки

Павло Зібров у день свого народження показав гарний подарунок від доньки

Народний артист України святкує ювілей.

Сьогодні, 21 червня, у Павла Зіброва день народження. Він святкує ювілей – 65-річчя.

З цієї нагоди народний артист показав підписникам в Instagram подарунок від його доньки Діани.

Дівчина подарувала батьку оригінальний фотопортрет, створений зі світлин, на яких артист зазнімкований сам, з дружиною, донькою, друзями, колегами.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Сьогодні зустрічаю свій ювілей в обіймах близьких та з вдячністю за все, що маю! Впевнений, що скоро будемо святкувати нашу велику перемогу", - написав Павло Миколайович.



Шанувальники та зіркові колеги вітають артиста у коментарях теплими словами.

"Павле Миколайовичу, міцного здоров’я та наснаги! Бережіть себе! З днем народження!", "З днем народження! Многая літа!", "Натхнення, радості та благополуччя у вільній, мирній Україні", "Янгола-охоронця бажаю!", "З Днем народження! Міцного здоров'я та мирного неба", "Павле Миколайовичу, з днем народження!", "Запальний, харизматичний, красивий, талановитий, неповторний, неймовірний просто! Довгих років життя, міцного здоров'я та творчих успіхів, натхнення!" – пишуть фоловери у коментарях.

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