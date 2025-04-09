Павло Зібров

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Павло Зібров виступив із благодійними концертами у США, на яких вдалося зібрати 480 тисяч гривень на лікування, протезування і реабілітацію поранених українських воїнів.

Павло Зібров

Зібров став спеціальним гостем благодійних вечірок X-Ray Party у Нью-Йорку та Чикаго. Захід зібрав велику кількість представників української діаспори, які об’єдналися навколо спільної мети — допомогти тим, хто захищає Україну.

Павло Зібров

«Хрещатик у Нью-Йорку — саме таке враження склалося від кількості українців, рідної мови, щирих очей і відчуття справжнього єднання», — поділився артист.

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Павло Зібров

Концерти відбулися у теплій, щирій атмосфері, сповненій піснями, обіймами, радістю та вдячністю. Усі зібрані кошти передали фонду Revived Soldiers Ukraine, який займається підтримкою поранених українських захисників.

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

Окрім виступів, Зібров також відвідав будинок Revived Soldiers Ukraine у Чикаго, де особисто поспілкувався з військовими, вислухав їхні історії та виконав для них пісні.

Павло Зібров

Павло Зібров

Павло Зібров

«Такі зустрічі — це не просто підтримка. Це жива нитка, що єднає всіх нас, незалежно від відстані», — зазначив співак.

Павло Зібров

Павло Зібров подякував організаторам вечірок, зокрема X-Ray Party, Dart Motors та Olshanskiy Concert, за професіоналізм, комфортні умови й технічну підтримку. На завершення артист пообіцяв повернутися до США з новими благодійними концертами та ще раз обійняти «потужну українську діаспору».

Нагадаємо, Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську.