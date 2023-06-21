Павлу Зіброву – 66: народний артист показав гарні фото і презентував нову версію легендарного хіта

Народний артист України у свій день народження запрем'єрив нову версію композиції "Білий цвіт на калині".

Сьогодні, 21 червня, свій день народження святкує головний вусань країни, народний артист, композитор – Павло Зібров. Із цієї нагоди артист опублікував в Instagram світлину, на якій він зазнімкований у патріотичній футболці із синьо-жовтим прапором і тризубом. У дописі співак подякував ЗСУ за світлий ранок. У коментарях артиста вітають його колеги по сцені та прихильники.

Павло Зібров

Крім того, у свій день народження артист потішив слухачів музичним подарунком – він випустивши нову версію легендарного хіта "Білий цвіт на калині".

Нове аранжування зробив відомий піаніст Андрій Соловйов, креативна ідея доньки Павла Миколайовича – Діани Зібрової, за відеороботу відповідав Максим Бондаренко.

""Білий цвіт на калині" – легендарна пісня, яку я співаю вже понад 25 років на всіх весіллях – знайшла нові сенси під час війни.

Присвячую її, як голова партії шанувальників жінок, – всім дівчатам, які чекають свого коханого, мріють про білу фату та весілля.

Лірична, ніжна, наповнена коханням та нестримними почуттями очікування - я впевнений вам сподобається нова версія цієї легендарної пісні!" – розповів про композицію Павло Зібров.

Павло Зібров

Пісня вже доступна для прослуховування на всіх цифрових майданчиках, а відео – на офіційному каналі артиста.

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