Павлу Зіброву – 67: оновлена версія пісні "День народження" і вітання від колег

Народний артист України у свій день народження випустив селфі-кліп на ремікс своєї легендарної пісні.

Сьогодні, 21 червня, свій день народження святкує головний вусань країни, народний артист України, співак, композитор –Павло Зібров.

У свій день народження артист разом із гуртом KOLABA презентував оновлену версію хіта Павла Миколайовича – "День народження", написану разом із легендарним поетом Юрієм Рибчинським.

Оновлена версія пісні супроводжується унікальним селфі-кліпом, в якому взяли участь понад тридцять зіркових друзів і колег артиста – Ірина Білик, Наталя Могилевська, Юрій Рибчинський, Наталя Бучинська, Артем Пивоваров, Анна Трінчер, Віктор Павлік, Катерина Бужинська, Гарік Кричевський , Віктор Бронюк, Аліна Гросу, Андрій Кравченко, Мʼята, Дмитро Волканов, Тоня Матвієнко, Алла Кудлай, Петро Чорний, Михайло Грицкан, Ольга Сумська, Дмитро Гордон, Григорій Решетнік, Тімур Мірошниченко, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою, Леся Нікітюк, Гарік Корогодський, Юлік, Наталка Карпа, Оля Цибульська, Влад Дарвін, Ігор Ласточкін та Фіїнка.

"Сьогодні, у свій день народження, оновлена версія звучить по-особливому святково. Я вдячний хлопцям із KOLABA, які дали цій пісні подих нового покоління. "День народження" – це вже народна пісня, її співають і діти і дорослі в усіх куточках нашої неньки і поза, а тепер ще й будуть танцювати під неї. Також я щиро вдячний всім своїм зірковим колегам, друзям за участь у цьому душевному святковому селфі-кліпі! Мені надзвичайно приємно! Вийшла дуже щира, сердечна, радісна робота!", – поділився Павло Миколайович.

"Цей вражаючий проєкт є проявом поваги до музичних досягнень Павла Зіброва і демонструє силу музики в єднанні талановитих особистостей. "День народження" – це не просто пісня, а справжнє святкування життя та дружби", – KOLABA.

Павло Зібров і гурт KOLABA

Відео вже доступне на офіційному YouTube каналі KOLABA , а пісня – на всіх стрімінгових платформах.

Редакція ТСН.ua також щиро вітає Павла Зіброва з днем народження!

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