"Пече від болю в грудях": фіналістка "Холостяка" Анастасія Половинкіна прокоментувала відмову Тараса Цимбалюка

Анастасія Половинкіна

Вчора, 26 грудня, завершився чотирнадцятий сезон романтичного реалітішоу «Холостяк». У фіналі головний герой Тарас Цимбалюк обрав 26-річну фотомодель із Хмельницького Надін Головчук.

А ось іншій фіналістці шоу — 31-річній проєктній менеджерці Анастасії Половинкіній, за яку вболівало багато глядачів, актор відмовив.

Анастасія опублікувала у своєму Instagram серію знімків з проєкту і прокоментувала відмову Цимбалюка.

Дівчина зізналася, що рішення Тараса попрощатися з нею, було для неї дуже болючим.

«Це була важка церемонія. Хоча, напередодні таке неймовірне побачення мрії. Так дивно, ще декілька хвилин назад посміхатися і робити фото з усіма, дуркувати в номері, мріяти, а потім відчути, що не можеш дихати, бо пече від болю в грудях. Коли зайшла до зали і підійшла до Тараса вже все зрозуміла, по очах… просто не хотіла вірити. Не чула тоді жодного слова і не памʼятаю, навіть, як дійшла до машини і що говорила…», — написала Настя.

Половинкіна додала, що подивилася вчора фінальний випуск, щоб почути, що сказав їй Тарас.

«Так, мені було дійсно боляче. Після перегляду я знову згадала ті відчуття.

Дякую всім, хто в той день був поруч. Хто приїхав в номер підтримати, дав час виговоритися і просто обіймав. Хто слухав і просто не питав. Ви знаєте, як безмежно я вам вдячна.

Зрозуміла одне, іноді не потрібно шукати причину. Я обираю — палати», — поділилася Анастасія.

Крім того, вона подякувала Цимбалюку і зазначила, що з вдячністю прийняла його вибір.

«І окремо хочу подякувати ТОБІ — @taras.tsymbaliuk за розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно „фантомна зустріч“. Вже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають», — підсумувала Настя.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк після завершення проєкту опублікував спільне фото зі своєю обраницею.