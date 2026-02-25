Пенелопа Крус у чорній сукні Jacquemus з декольте з’явилась на прем’єрі фільму

Пенелопа Крус відвідала фотосесію у Лондоні, яка була присвячена фільму «Наречена!», прем’єра якого запланована у британській столиці. Вона позувала на даху у центрі міста з колегами по картині.
Вперше за довгий час Пенелопа обрала для заходу не бренд Chanel, а Jacquemus. Чорна сукня акторки була з колекції осінь-зима 2026, мала глибоке декольте та довгу рукави.
Головною прикрасою вбрання були каскадні складки на спідниці, які додавали об’єму та оригінальності.
Образ Крус доповнила великими золотими сережками від Roberto Cavalli з каменями та чорними туфлями від Amina Muaddi.
Фільм, у якому зіграла акторка — це американський готичний романтичний фільм, сценарій до якого написала, була співпродюсеркою та режисеркою Меггі Джилленхол. У головних ролях в картині з’являються Джессі Баклі та Крістіан Бейл. Він натхненний фільмом 1935 року «Наречена Франкенштейна», заснованим на романі Мері Шеллі 1818 року «Франкенштейн».