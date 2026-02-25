ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Пенелопа Крус у чорній сукні Jacquemus з декольте з’явилась на прем’єрі фільму

Акторка вперше за тривалий час зрадила улюбленому бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус відвідала фотосесію у Лондоні, яка була присвячена фільму «Наречена!», прем’єра якого запланована у британській столиці. Вона позувала на даху у центрі міста з колегами по картині.

Пенелопа Крус та її колеги з фільму / © Associated Press

Пенелопа Крус та її колеги з фільму / © Associated Press

Вперше за довгий час Пенелопа обрала для заходу не бренд Chanel, а Jacquemus. Чорна сукня акторки була з колекції осінь-зима 2026, мала глибоке декольте та довгу рукави.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Головною прикрасою вбрання були каскадні складки на спідниці, які додавали об’єму та оригінальності.

Образ Крус доповнила великими золотими сережками від Roberto Cavalli з каменями та чорними туфлями від Amina Muaddi.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Фільм, у якому зіграла акторка — це американський готичний романтичний фільм, сценарій до якого написала, була співпродюсеркою та режисеркою Меггі Джилленхол. У головних ролях в картині з’являються Джессі Баклі та Крістіан Бейл. Він натхненний фільмом 1935 року «Наречена Франкенштейна», заснованим на романі Мері Шеллі 1818 року «Франкенштейн».

Пенелопа Крус та її коли з фільму / © Associated Press

Пенелопа Крус та її коли з фільму / © Associated Press

Образи акторки Пенелопи Крус (44 фото)

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 рік / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

Дата публікації
Кількість переглядів
50
