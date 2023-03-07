Пенелопа Крус у міні, а Зої Салдана – у комбінезоні з пікантним вирізом: зірки на показі Chanel

Іспанська акторка Пенелопа Крус приїхала на осінньо-зимовий показ жіночої колекції Chanel у Grand Palais Ephemere під час Тижня моди у Парижі.

48-річна знаменитість мала ефектний вигляд у короткій сукні-пальті з твіду сірого кольору зі шкіряним поясом на талії, декорованим пір'ям та брошкою з логотипом Chanel. Пенелопа також була в нюдових колготах у дрібну сітку та взута у чорні туфлі від бренду, а в руках тримала маленьку сумку.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Свої риси обличчя Пенелопа підкреслила макіяжем у натуральних відтінках, а довге волосся розпустила, зробивши просте укладання. Довгі нігті Крус нафарбувала світлим лаком і одягла кілька каблучок на пальці.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Також показ відвідала акторка Зої Салдана. Вона одягнулася в чорний комбінезон з твіду і пальто від Chanel, а довге каштанове волосся розпустила. 44-річна зірка "Аватару" мала розкішний вигляд.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Зої Салдана / Фото: Associated Press

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