Пенелопа Крус у розкішній сукні Chanel відвідала церемонію Goya Awards

Пенелопа Крус із чоловіком Гав'єром Бардемом відвідала 36-ту церемонію вручення премії Goya Awards у Валенсії, в Іспанії.

Церемонія відбулася вчора, 12 лютого. 47-річна Пенелопа мала розкішний вигляд в ніжно-бузковій сукні з вишивкою червоного та білого кольорів від Дому Chanel із весняної колекції 2021 року.

Гав'єр Бардем та Пенелопа Крус / Associated Press

Вбрання складалося з корсета зверху та пишної спідниці. Аутфіт акторка доповнила сережками-висячками, до яких підібрала браслет на зап'ясті.

Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа зробила насичений вечірній макіяж із акцентом на очі, нафарбувавши губи більш натуральним кольором помади. А довгі темні локони зірка заколота шпилькою ззаду.

Пенелопа Крус / Associated Press

Її чоловік Гав'єр Бардем переміг у номінації "Найкращий актор". А фільм за його участю "Найкращий бос" (El buen patron) отримав головну нагороду кінопремії. Також на доріжці Пенелопа позувала разом із режисером Педро Альмодоваром, у картині якого "Паралельні матері" зіграла головну роль. За неї Крус тепер номінована на "Оскар-2022".

Педро Альмодовар та Пенелопа Крус / Associated Press

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