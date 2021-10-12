Пенелопа Крус в Нью-Йорку: два стильних виходи акторки

Акторка Пенелопа Крус зараз перебуває в Нью-Йорку, де вже кілька разів потрапила під приціли папараці.

Іспанська зірка продовжує рекламувати свою нову роботу — фільм "Паралельні матері", режисера Педро Альмодовара. За свою гру в цій картині акторка отримала нагороду "Найкраща жіноча роль" на Венеційському кінофестивалі цього року.

Зірку сфотографували в ресторані Nobu в Нью-Йорку, куди Пенелопа якраз прямувала з Альмодоваром. Одягнена 47-річна Крус була в твідову сукню і пальто з цього ж комплекту від Chanel, а взута в чорні туфлі з круглими носами. На плечі у Пенелопи була маленька сумка на ремінці-ланцюжку. Також вона зробила красиве укладання, макіяж, одягла сережки з перловими камінням і зробила французький манікюр. В цей вечір вона мала просто приголомшливий вигляд.

Пенелопа Крус / Getty Images

Також вдень Пенелопу сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком. Вона була з охороною. Одягла цього дня акторка чорну кофту, подовжений твідовий жакет від Chanel і штани з високою талією. А взута була в лаковані гостроносі ботильйони. Волосся цього разу зірка зібрала шпилькою ззаду і одягла сережки-кільця.

Пенелопа Крус / Getty Images

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