Пенелопа Крус з’явилася на Тижні високої моди з новою зачіскою, чим здивувала фанів
Бачити зірку без довгих романтичних локонів було не звично, однак нова зачіска та відтінок волосся їй доже пасують.
Дизайнер Матьє Блазі, який очолив Chanel 2025 року, презентував у Парижі колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Гостями заходу стали відомі жінки з усіх сфер шоу-бізнесу, зокрема 51-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка також є давньою амбасадоркою бренду.
Вона обрала для появи на заході трикотажний ансамбль чорного кольору з узором, який складався із сукні міді та кардигана з ґудзиками. Попри свій готичний мінімалізм вбрання мало кілька яскравих акцентів, зокрема лаконічну вишивку зеленим та сріблястим багетним бісером на подолі та горловині сукні.
Образ Пенелопа доповнила невеликою сумкою із фактурної шкіри, окулярами та чорними туфлями з оригінальними V-подібними вирізами.
Однак найцікавіша деталь образу не лдяг і не аксесуари акторки, а її нова зачіска. Пенелопа Крус з’вилася з підстриженим у каре волоссям. Ця довжина пасує акторці і ідеально обрамляє її обличчя та надає їй сучаснішого вигляду. Однак бачити її без звичних довгих романтичних хвиль було незвично. Також Крус оновила колір — її відтінок став натуральнім.
Також показ відвідала ще одна оскароносна акторка Ніколь Кідман, але обрала вбрання з пір’ям та двоколірні туфлі.