Шоу-бізнес

Шоу-бізнес
164
Пенелопа Крус з’явилася на Тижні високої моди з новою зачіскою, чим здивувала фанів

Бачити зірку без довгих романтичних локонів було не звично, однак нова зачіска та відтінок волосся їй доже пасують.

Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Дизайнер Матьє Блазі, який очолив Chanel 2025 року, презентував у Парижі колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Гостями заходу стали відомі жінки з усіх сфер шоу-бізнесу, зокрема 51-річна іспанська акторка Пенелопа Крус, яка також є давньою амбасадоркою бренду.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Вона обрала для появи на заході трикотажний ансамбль чорного кольору з узором, який складався із сукні міді та кардигана з ґудзиками. Попри свій готичний мінімалізм вбрання мало кілька яскравих акцентів, зокрема лаконічну вишивку зеленим та сріблястим багетним бісером на подолі та горловині сукні.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Образ Пенелопа доповнила невеликою сумкою із фактурної шкіри, окулярами та чорними туфлями з оригінальними V-подібними вирізами.

Однак найцікавіша деталь образу не лдяг і не аксесуари акторки, а її нова зачіска. Пенелопа Крус з’вилася з підстриженим у каре волоссям. Ця довжина пасує акторці і ідеально обрамляє її обличчя та надає їй сучаснішого вигляду. Однак бачити її без звичних довгих романтичних хвиль було незвично. Також Крус оновила колір — її відтінок став натуральнім.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Також показ відвідала ще одна оскароносна акторка Ніколь Кідман, але обрала вбрання з пір’ям та двоколірні туфлі.

164
