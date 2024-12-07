Переборщила з автозасмагою: Єва Лонгорія здивувала зовнішнім виглядом на кінофестивалі

Акторка мала дуже гламурний вигляд, а її вбрання було від одного з найвідоміших арабських модельєрів.
У Саудівській Аравії розпочався щорічний Міжнародний кінофестиваль на Червоному морі.
У межах цього кінофестивалю відбулася також церемонія "Жінки у кіно", гостею якої і стала акторка. Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" сяяла перед камерами у довгій вечірній сукні, яка поєднувала у собі кілька фіолетових відтінків від бренду Elie Saab з колекції от-кутюр осінь-зима 2024.
Це була сукня-бюстьє зі шлейфом, багато розшита бісером, лелітками, кристалами та пір'ям. Також у вбрання був довгий шлейф.
Гламурне вбрання Єва доповнила високою зачіскою, прикрасами з камінням та насиченим макіяжем. Але також акторка вирішила бути засмаглішою, ніж є насправді, тому нанесла на тіло багато автозасмаги і це було дуже помітно, адже її шкіра стала дуже бронзового відтінку.
Раніше на відкритті кінофестивалю Лонгорія позувала фотографам у золотій сукні від бренду Marmar Halim. Це була сукня з фактурної тканини зі шлейфом, безліччю драпувань і глибоким декольте. Плечі вбрання також були відкриті.
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