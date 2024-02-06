Перед крижаною ванною: 59-річна Кортні Кокс блиснула фігурою у бікіні

Актриса здивувала своїх фоловерів екстремальним заняттям.
59-річна актриса та зірка серіалу "Друзі" – Кортні Кокс – показала у своєму мікроблогу, як збирається прийняти крижану ванну. Для цього вона одягла синє бікіні та спеціальне взуття, що зберігає тепло.
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Фігура актриси має приголомшливий вигляд – адже вона багато часу приділяє спорту та правильному харчуванню. Кортні починає свій день зі смузі з огірків та шпинату. Вона віддає перевагу домашній кухні, багато готує сама і робить акцент у своєму харчуванні на м'ясі та овочах.
Нагадаємо, раніше Кортні Кокс відвідала прем'єру шостої частини культової хорор-франшизи "Крік". Актриса прийшла у компанії своєї 18-річної доньки Коко Аркетт.
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