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Перед крижаною ванною: 59-річна Кортні Кокс блиснула фігурою у бікіні

Перед крижаною ванною: 59-річна Кортні Кокс блиснула фігурою у бікіні

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Актриса здивувала своїх фоловерів екстремальним заняттям.

59-річна актриса та зірка серіалу "Друзі" – Кортні Кокс – показала у своєму мікроблогу, як збирається прийняти крижану ванну. Для цього вона одягла синє бікіні та спеціальне взуття, що зберігає тепло.

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Кортні Кокс / ©
Кортні Кокс

Фігура актриси має приголомшливий вигляд – адже вона багато часу приділяє спорту та правильному харчуванню. Кортні починає свій день зі смузі з огірків та шпинату. Вона віддає перевагу домашній кухні, багато готує сама і робить акцент у своєму харчуванні на м'ясі та овочах.

Нагадаємо, раніше Кортні Кокс відвідала прем'єру шостої частини культової хорор-франшизи "Крік". Актриса прийшла у компанії своєї 18-річної доньки Коко Аркетт.

Кортні Кокс із дочкою / © Associated Press
Кортні Кокс із дочкою / Фото: Associated Press

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