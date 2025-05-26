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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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208
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Перед весіллям — на перегони Формули-1: Лорен Санчес та Джеффа Безоса помітили у Монако

Незабаром відбудеться весілля року — шлюб укладатимуть мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчас і Джефф Безос

Лорен Санчас і Джефф Безос / © Getty Images

Їхнє весілля стало найбільш обговорюваною подією року і відбудеться у Венеції. Відомо, що наречена вже обрала сукню, яку поки що тримає в секреті, а також, що захід відвідають знаменитості з А-листа.

Напередодні свого розкішного весілля пара проводить час у Європі, де встигла з’явитися в Каннах на кінофестивалі, а також на Гран-прі Формули-1 у Монако. 25 травня Санчес і Безоса помітили у Монте-Карло, коли вони йшли, тримаючись за руки.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Getty Images

55-річна Лорен була одягнена у чорне боді на тонких бретельках із напівпрозорої тканини, а також довгу чорну спідницю. На плечі у жінки була бордова сумка із золотою фурнітурою від Chloé. Безос був одягнений у синє поло і білі джинси. Також на очах у обох були окуляри-авіатори.

Нагадаємо, що також раніше Лорен стала гостею церемонії Global Gift Gala у Каннах. Вона вийшла на червону доріжку в приголомшливій чорній сукні-бюстьє, корсет якої був розшитий кристалами, а спідниця, виконана із шифону, мала багато складок і шлейф.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

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