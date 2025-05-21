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- Шоу-бізнес
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Перед весіллям завернула до Канн: наречена Джеффа Безоса вигуляла гламурну сукню на церемонії
Світська левиця та колишня журналістка привернула увагу вбранням.
Незабаром у Венеції відбудеться весілля року — одружиться мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес. Це весілля стало найобговорюванішим заходом року і відбудеться у Венеції. Відомо, що наречена вже обрала сукню, яку поки що тримає в секреті, а також, що захід відвідають знаменитості з А-листа.
Напередодні свята 55-річна Лорен також заскочила до Канн, де стала гостею церемонії Global Gift Gala. Вона вийшла на червону доріжку в приголомшливі чорній сукні-бюстьє, корсет якої був розшитий кристалами, а спідниця виконана з шифону, мала багато складок і шлейф.
Образ Лорен доповнила розкішними діамантовими прикрасами, лаконічним вечірнім макіяжем та високою зачіскою.
На заході Лорен позувала у компанії своєї подруги Єви Лонгорії, яка теж носила гламурну сукню-бюстьє. Очікується, що Єва також відвідає весілля Лорен.
З того часу, як 2019 року стало відомо про роман Лорен з Джеффом, колишня журналістка поступово стала однією з найвідоміших особистостей у світі — у неї з’являється безліч друзів-знаменитостей, вона відвідує важливі заходи зі своїм нареченим-мільярдером. Також Лорен співпрацює з відомими брендами, а її весільну сукню за чутками допомагала обирати сама Анна Вінтур.