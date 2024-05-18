Переливається і зі спідницею-фартухом: два образи Гантер Шафер, від яких перехоплює подих

Американська модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер з'явилася на прем'єрі фільму "Види доброти", який показали в межах Каннського кінофестивалю. Дівчина справила на червоній доріжці враження своєю однотонною сукнею від Armani Privé.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане в блакитному кольорі, не мало бретельок, а талія в ньому була заниженою. Спідниця мала форму тюльпану, а сама тканина була неначе з металу і дуже ефектно переливалася на світлі.

Образ Гантер доповнила дзеркальними туфлями на підборах, високою зачіскою-пучком та ніжним макіяжем із рум'янцем на щоках. Її шию та вуха прикрашали коштовності з діамантами та сапфірами.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Наступного дня після цього виходу на червону доріжку Гантер та її колеги з фільму відвідали фотокол. До фотографів вона вийшла вже в кардинально іншому вбранні — білому ансамблі, що нагадував вбрання молочниці.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

Її лук включав боді з рюшами на грудях та спідницю-фартук, яка відкривала ноги. Доповнили вбрання хустка на голові, блакитні туфлі та сонцезахисні окуляри.

Гантер Шафер / Фото: Associated Press

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