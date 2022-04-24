"Перемога добра наближається": Марічка Падалко з дітьми привітала українців із Великоднем

Ведуча "1+1" Марічка Падалко опублікувала в Instagram нові фотографії, на яких зображена разом з дітьми.

Усі два місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марічка працює на інформаційному фронті та навіть у своєму Instagram публікує актуальні новини і короткі замітки. Сьогодні у великодню неділю Марічка поділилася фотографіями з дітьми та привітала Україну та українців зі святом.

"Христос Воскрес! Перемога Добра наближається!

Ми боремося заради наших дітей та заради їхніх усмішок! Нехай наша Віра та Воля тільки стверджуються!

Усім цього дня бажаємо Перемоги!", — написала Падалко.

Нагадаємо, співачка Оля Цибульська показала, як святила паски у Львові та попросила отця Павла благословити Україну та українців у цей світлий день.

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