Переможець "Холостячки" Андрій Задворний зізнався, чи вільне зараз його серце

Чоловік відповів на запитання про особисте життя.
Переможець реалітішоу "Холостячка-2" – Андрій Задворний – відповів фоловерам в Instagram Stories на запитання, яке їх цікавить щодо свого особистого життя.
У Задворного запитали, чи його серце зараз вільне? Чоловік відповів: "Так".
Нагадаємо, головна героїня реалітішоу "Холостячка" Злата Огнєвіч у фіналі обрала Андрія Задворного. Після півтора місяці стосунків Андрій покинув Злату, сказавши, що в нього минули до неї почуття.
Раніше чоловік відповів на запитання: чи справді він приходив на проєкт заради піару та підписників?
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