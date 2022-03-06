Переможець "Євробачення-2017" Сальвадор Собрал заспівав пісню українською мовою

Артист у такий спосіб висловив свою підтримку.

Португальський співак Сальвадор Собрал, який переміг на пісенному конкурсі "Євробачення-2017" із зворушливою піснею Amar pelos dois, підтримав Україну. Артист опублікував відео, в якому разом із напарником заспівав пісню українською мовою.

Виконав Сальвадор хіт "Обійми" культового гурту "Океан Ельзи".

У підписі до відео артист сказав, що перебуває поруч із Україною, і залишив контакти людей, які допомагають збирати гуманітарну допомогу для українців у Португалії.

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