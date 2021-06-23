Переможниця "Холостяка-11" блиснула стрункими ногами і розповіла про розтяжки і схуднення на 16 кг

Дівчина поділилася порадами про те, як скинути зайву вагу.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина екс-глави Офісу президента Андрія Богдана — Анна Богдан — продемонструвала вечірній образ в довгій чорній сукні з коміром і двома високими розрізами. Вбрання ефектно підкреслило довгі ноги дівчини.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

У коментарі під фото Анна розповіла про те, що одного разу за 6 місяців схудла на 16 кг, і дала поради, як це зробити правильно.

"Як схуднути? Ой, дівчатка, це, напевно, один з найбільш поширених питань в гуглі. Свого часу я за 6 місяців інтенсивної роботи над собою схудла на 16 кг ... Насправді тільки робота в комплексі дасть позитивний результат! І, більш того, у всіх сферах життя потрібно навести порядок! Тільки тоді ви отримаєте прекрасне і здорове тіло. ⠀

1. Правильне харчування. Ніяких дієт! Ніяких жорстких обмежень в їжі! Їсти лише гречку без солі з огірками категорично не можна. У раціоні має бути риба, м'ясо, фрукти, овочі, каші, горіхи ...! Ну і, звичайно, нічого жирного, мучного, смаженого!

2. Виключити солодке. Як не дивно, цей пункт я виношу окремо. Я заміняла солодощі корисними фітнесбатончиками з горіхів і сухофруктів. Знаю, що ще можна їсти зефір.3. Пити воду. Багато. Знаю, що дуже важко себе змусити систематично пити воду. Але треба.4. Тренування і спорт. Друзі, це невід'ємна частина нашого життя. Спорт не тільки допомагає схудненню, а й чудово піднімає настрій і заряджає позитивною енергією.5. НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ. Любити себе і своє тіло! Дівчатка, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це — ДЛЯ СЕБЕ! Не зациклюйтеся на вагах — робіть побільше своїх фото в білизні, щоб оцінити результат.Ну і відповідь на питання, яке цікавить багатьох ... Так, у мене теж є розтяжки. Вони з'являються у більшості дівчат, так що нічого такого в цьому немає. Не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури.

Нагадаємо, Анна Богдан разом зі своїм коханим Михайлом Залівако недавно відпочивали в турецькому місті Бодрум, а потім вирушили до Каппадокії, звідки показували цікаві фотографії.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

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