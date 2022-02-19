Переможниця "Холостяка-11" розповіла, що їй допомогло схуднути на 14 кілограмів за пів року

Переможниця "Холостяка-11" розповіла, що їй допомогло схуднути на 14 кілограмів за пів року

Анна Богдан нині задоволена своєю фігурою.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" та дівчина Михайла Заливака – Анна Богдан – зізналася в Instagram, що два роки тому за пів року вона набрала 16 кілограмів.

Після цього дівчина взяла себе в руки та за пів року скинула 14 кілограмів. Скинути зайву вагу їй допомогли сила волі, регулярні тренування та відмова від солодкого та мучного.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

"Я виключила солодке та тренувалася 5 разів на тиждень", - написала вона у соцмережі.

Нині Богдан задоволений своєю фігурою. При зростанні 177 вона важить 53 кілограми. Так тримати, Анно!

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

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