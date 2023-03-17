Переможниця "Холостяка-11" топлес позувала у фотосесії

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram пікантну світлину з фотосесії.

Дівчина зазнімкована спиною до фотокамери. Позувала вона топлес. Світлина вийшла загадкова.

Анна Богдан/Фото Овчаренко Анастасія

Волосся Анна зібрала догори, випустивши кілька пасом. Вуха вона прикрасила довгими срібними сережками. Манікюр молочного відтінку завершив лук Богдан.

Нагадаємо, раніше Анна продемонструвала ефектний образ у закритій червоній атласній сукні, яка добре облягала її струнку фігуру.

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