Переможниця "Холостяка-11" топлес позувала у фотосесії

Анна Богдан поділилася з фоловерами новим гарним знімком.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram пікантну світлину з фотосесії.
Дівчина зазнімкована спиною до фотокамери. Позувала вона топлес. Світлина вийшла загадкова.
Волосся Анна зібрала догори, випустивши кілька пасом. Вуха вона прикрасила довгими срібними сережками. Манікюр молочного відтінку завершив лук Богдан.
Нагадаємо, раніше Анна продемонструвала ефектний образ у закритій червоній атласній сукні, яка добре облягала її струнку фігуру.
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