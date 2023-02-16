Переможниця "Холостяка-11" в асиметричному купальнику продемонструвала струнку фігуру

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram Stories відео з пляжу.

На ньому дівчина постала у сексуальному асиметричному чорному купальнику, який чудово облягав її струнку фігуру.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Волосся вона зібрала в пучок, одягла на обличчя чорні окуляри, а на шию – довге намисто з підвіскою. На руці був браслет.

"Обожнюю це свято (День святого Валентина, - прим.ред). Друзі, всім кохання", - написала Богдан на відео.

Нагадаємо, Анна Богдан показала фоловерам, що їй подарували на День закоханих.

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