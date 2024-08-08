Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Переможниця "Холостяка-12" у леопардовому купальнику сексуально позувала на сапборді

Переможниця "Холостяка-12" у леопардовому купальнику сексуально позувала на сапборді

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька показала пікантну фотосесію, зняту на воді.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, зроблених під час відпочинку.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Дівчина влаштувала імпровізований фотосет на сапборді. Катерина була одягнена у суцільний купальник із леопардовим принтом і високою горловиною. Вона спокусливо позувала на дошці, демонструючи сексуальну фігуру.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram
Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

У Лозовицької було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри і сережки-пусети.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у леопардовому купальнику з пікантним вирізом на топі блиснула сексуальними грудьми.

Читайте також:

Відмовилися від онлайн-знайомств: цікаві Тік-ток тренди для жінок

Відмовилися від онлайн-знайомств: цікаві Тік-ток тренди для жінок

Повʼязані теми:

Наступна публікація