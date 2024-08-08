Переможниця "Холостяка-12" у леопардовому купальнику сексуально позувала на сапборді

Катерина Лозовицька показала пікантну фотосесію, зняту на воді.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram серію пікантних знімків, зроблених під час відпочинку.
Дівчина влаштувала імпровізований фотосет на сапборді. Катерина була одягнена у суцільний купальник із леопардовим принтом і високою горловиною. Вона спокусливо позувала на дошці, демонструючи сексуальну фігуру.
У Лозовицької було розпущене волосся, чорні сонцезахисні окуляри і сережки-пусети.
Нагадаємо, раніше Катерина Лозовицька у леопардовому купальнику з пікантним вирізом на топі блиснула сексуальними грудьми.
Читайте також:
- Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами
- У леопардовій сукні з акцентом на спокусливому декольте: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала гламурний аутфіт
- Позувала у кукурудзі: учасниця "Холостяка-12" без бюстгальтера похизувалася пишними грудьми