Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала, чим займається вночі

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала підписникам свого Telegram-каналу, чим вона займається сьогодні вночі, а точніше о 23:09.

На опублікованому нею фото зображені борошно, молоко, вершкове масло, сметана, цукор і миска з тістом. Інна зібралася смажити млинці.

Інна Бєлєнь смажить млинці

Підписникам сподобалася ідея Бєлєнь. Вони навіть жартома зібралися до неї частуватися млинцями.

"Народ, ми до комендантської встигаєм на млинці, здається", – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь зізналася, що зробила з обручкою від Олександра Терена після їхнього розставання.

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