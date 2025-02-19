Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала, чим займається вночі

Колишня обраниця Олександра Терена вирішила покулінарити о 23 годині ночі.
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала підписникам свого Telegram-каналу, чим вона займається сьогодні вночі, а точніше о 23:09.
На опублікованому нею фото зображені борошно, молоко, вершкове масло, сметана, цукор і миска з тістом. Інна зібралася смажити млинці.
Підписникам сподобалася ідея Бєлєнь. Вони навіть жартома зібралися до неї частуватися млинцями.
"Народ, ми до комендантської встигаєм на млинці, здається", – написали вони у коментарях.
Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь зізналася, що зробила з обручкою від Олександра Терена після їхнього розставання.
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