Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала свою орендовану квартиру у Києві і зізналася, скільки за неї платить

Колишня обраниця Олександра Терена остаточно переїхала до столиці і, поки її власна квартира будується, вона знімає житло.
У гості до переможниці реалітішоу "Холостяк-13" Інни Бєлєнь завітала команда розважального проєкту на Люкс ФМ "По хатах". Дівчина показала їм квартиру у Києві, яку вона орендує.
Інна провела екскурсію всіма кімнатами. Вона показала затишну вітальню, простору кухню, спальню, гардеробну і ванну кімнату.
Дівчина сказала, що сплачує за оренду цієї квартири 27 тисяч гривень без комунальних.
Бєлєнь має нерухомість у Києві: вона придбала квартиру на Лівому березі Києва, з видом на Дніпро, яка ще будується. За словами Інни, квартира площею 79 квадратних метрів стала їй у 90 тисяч доларів.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь також відверто розповіла про своє інтимне життя.
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