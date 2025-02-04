Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відреагувала на звернення Олександра Терена до її підписників

Між колишніми виник публічний скандал.
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь в Instagram Stories відреагувала на відеозвернення її колишнього хлопця Олександра Терена до її фоловерів, у якому він попросив його не чіпати і не писати образ у його бік.
"Дуже багато людей просто проходять повз. Коли звинувачення летять у мій бік – це одне, але коли зачіпають моїх підписників – це вже інше. У мене сильна, свідома аудиторія: люди, які донатять, здають кров і реально змінюють цей світ. Їх не потрібно чіпати.
Я не буду ніяк це коментувати, особливо в поганому ключі, бо не збираюся знецінювати свій власний вибір заради чиєїсь реакції. Мої люди залишаються зі мною, і я вдячна їм за це", – написала Інна.
Нагадаємо, сьогодні, 4 лютого, Олександр Будько Терен повідомив в Instagram, що вони разом з Інною вирішили розійтися.
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