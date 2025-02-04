Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зі сльозами на очах вийшла на зв'язок зі своїми підписниками

Волонтерка не змогла впоратися з емоціями і розплакалася через публічний скандал зі своїм колишнім – Олександром Тереном.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь в Instagram Stories опублікувала відео, як вона в автівці їде додому. На ньому волонтерка написала, що сьогодні вона вийде в сторіз, щоб пояснити ситуацію, яка склалася у неї з її колишнім – Олександром Тереном.

"Сьогодні був важливий день. І якось так співпало, що саме сьогодні він виявився просто нестерпним. Тримати посмішку весь день, щоб удома нарешті дати волю сльозам.

Я вийду в сторіз сьогодні. Треба прояснити ситуацію. Я за чесність", – написала дівчина.

Але записати одразу обіцяне сторіз Інні виявилося не так просто, адже у неї "здали нерви" і вона розплакалася.

Бєлєнь записала коротке відео, яке опублікувала у своєму Telegram-каналі. На ньому дівчина зі сльозами на очах зізналася, що їй не вдається без емоцій записати для підписників сторіз.

"Я намагаюсь просто без емоцій записати сторіз в Instagram, а в мене, блін, нічого не вдається. Це просто треш", – промовила Інна.

Нагадаємо, Олександр Терен повідомив на своїй сторінці в Instagram, що він та його обраниця на проєкті Інна Бєлєнь завершили свої стосунки. Після цього між ними відбулася публічна сварка. Терен емоційно звернувся до підписників Бєлєнь, які накинулися на нього з негативними коментарями. Інна, своєю чергою, стала на захист своїх фоловерів.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зі сльозами записала відео для своїх підписників

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