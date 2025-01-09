Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зізналася, чи вийде заміж за Олександра Терена

Переможниця реалітішоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь допускає думку, що може вийти заміж за Олександра Терена. Про це вона сказала в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Допустити таку думку можу. Просто реально у нас такий складний час... Запитайте мене, чи могла я в червні сказати, що я стану обраницею Саші, що я буду жити в Києві на правому березі, коли половина сім'ї на лівому. Все може бути у цьому житті, просто все", – сказала Бєлєнь.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Слава також поцікавився у дівчини, чи потрібне їй заміжжя, маючи негативний досвід першого шлюбу. На що дівчина відповіла: "Я все ж за те, що, коли люди вдвох і велика сім'я, то все ж таки хотілося б, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля, про штамп. Я вивчала право, юридично це краще. Не треба потім нічого нікому доводити. Але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього більш врівноважено і серйозно", – пояснила Інна.

У першому шлюбі з іноземцем дівчина не брала прізвище чоловіка, але, коли вона вдруге вийде заміж, то планує взяти прізвище майбутнього чоловіка.

Та, на думку Інни, ще зарано говорити про її заміжжя, тому про це вона поки що не думає. Адже вона та Олександр лише нещодавно розпочали будувати свої стосунки і в реальному житті все не так, як було на проєкті.

"Наразі я про це не думаю. Тут тільки ми вийшли в світ як пара, ми ще не вели себе в реальному житті як пара", – зізналася вона.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь показала нове селфі з Олександром Тереном і заінтригувала підписників.

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