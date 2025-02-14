Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь зізналася, що зробила з обручкою від Олександра Терена після їхнього розставання

Дівчина не носить прикрасу, яку їй у фіналі подарував головний герой проєкту Олександр Будько Терен.

Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розповіла у проєкті на Люкс ФМ "По хатах" про долю каблучки, яку їй у фіналі одягнув на палець Олександр Терен.

Дівчина зізналася, що після того, як вони розійшлися, вона зняла обручку і зберігає її разом із іншими прикрасами у скриньці. Що далі з нею робити, вона не знає.

Ведуча проєкту жартома порадила Інні зробити, як усі роблять – запустити обручку в море.

"Я ж не настільки дура. Тоді краще в ломбард і на ЗСУ, ніж в море", – відповіла Бєлєнь.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь показала свою орендовану квартиру в Києві і зізналася, скільки за неї платить.

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