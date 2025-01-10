Переможниця "Холостяка-13" розповіла, скільки заробляє і яку має нерухомість

Переможниця реалітішоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь в інтерв'ю Славі Дьоміну відверто зізналася, скільки вона заробляє на місяць та якою володіє нерухомістю.

Бєлєнь до проєкту мешкала і працювала у Німеччині, де мала стабільній заробіток – від 10 тисяч євро, заробляла за годину 32 євро. Фінанси вона вкладала у нерухомість в Україні, яку зараз здає і отримує пасивний дохід, у купівлю акцій.

Дівчина розповіла, що у Харкові вона має два будинки і три лазні, які здає подобово, на свята. Ще у неї є квартира у Києві, яку ще будують.

Слава запитав у дівчини, чи її місячний заробіток наразі в Україні складає 5 тисяч доларів? На що Інна сказала так.

"Дивіденди від акцій, від здачі нерухомості, плюс ще займалася німецькою мовою, інтенсиви проводила. Зараз ще додам медійність. Якби я на збори стільки грошей не вбухувала, було б, напевно, х2", – зізналася Інна.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь зізналася, чи вийде заміж за Олександра Терена.

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