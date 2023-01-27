Переможниця шоу "Холостяк-12" показала, який має вигляд без макіяжу

Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – модель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала без макіяжу на обличчі.

Катерина Лозовицька/Instagram

Катя після насиченого знімального дня змила мейкап і збиралася спати.

Зараз Лозовицька перебуває у Стамбулі, де бере участь у фотосесії розкішних весільних суконь.

Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, а інша фіналістка проєкту "Холостяк" Олександра Мудра показала архівний знімок у блискучому бікіні.

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