Переможниця шоу "Холостяк-12" показала, який має вигляд без макіяжу

Катя Лозовицька зробила селфі перед сном.
Переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – модель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram Stories селфі, на якому вона постала без макіяжу на обличчі.
Катя після насиченого знімального дня змила мейкап і збиралася спати.
Зараз Лозовицька перебуває у Стамбулі, де бере участь у фотосесії розкішних весільних суконь.
Нагадаємо, а інша фіналістка проєкту "Холостяк" Олександра Мудра показала архівний знімок у блискучому бікіні.
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