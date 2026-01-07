ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяка-13" замилувала ніжними "вагітними" знімками і поділилася подробицями про первістка

Інна Бєлєнь знялася у новому чуттєвому фотосеті і розповіла про малюка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — знялася у новій ніжній фотосесії.

Красуня постала у прозорій білій сукні без бретельок і зі шлейфом. Дівчина продемонструвала вагітний живіт, акцентуючи на ньому увагу руками.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Волосся її було заплетене у довгу косу, а на обличчі був мейк у ніжних тонах.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Бєлєнь також розповіла у дописі про свого первістка і поділилася своїми відчуттями:

«25 тижнів я ношу тебе під серцем. Зараз ти важиш приблизно 800 грамів і маєш зріст близько 32 см. Я довго зовсім не відчувала тебе. А потім ти почав бити мене ручками й ніжками — і я завжди цьому радію. Ти дуже активний вночі. А коли тато кладе руку на живіт — ти стаєш дуже тихим. Ти не любиш, коли мама їсть часник, і дуже любиш, коли я з тобою розмовляю. Ми ще не знаємо, хто ти, але дуже на тебе чекаємо і вже дуже любимо».

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Нагадаємо, Інна Бєлєнь у минулій фотосесії позувала у білих широких штанях і чорній футболці з написом «Mama + mini».

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie