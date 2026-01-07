- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 1 хв
Переможниця "Холостяка-13" замилувала ніжними "вагітними" знімками і поділилася подробицями про первістка
Інна Бєлєнь знялася у новому чуттєвому фотосеті і розповіла про малюка.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — знялася у новій ніжній фотосесії.
Красуня постала у прозорій білій сукні без бретельок і зі шлейфом. Дівчина продемонструвала вагітний живіт, акцентуючи на ньому увагу руками.
Волосся її було заплетене у довгу косу, а на обличчі був мейк у ніжних тонах.
Бєлєнь також розповіла у дописі про свого первістка і поділилася своїми відчуттями:
«25 тижнів я ношу тебе під серцем. Зараз ти важиш приблизно 800 грамів і маєш зріст близько 32 см. Я довго зовсім не відчувала тебе. А потім ти почав бити мене ручками й ніжками — і я завжди цьому радію. Ти дуже активний вночі. А коли тато кладе руку на живіт — ти стаєш дуже тихим. Ти не любиш, коли мама їсть часник, і дуже любиш, коли я з тобою розмовляю. Ми ще не знаємо, хто ти, але дуже на тебе чекаємо і вже дуже любимо».
Нагадаємо, Інна Бєлєнь у минулій фотосесії позувала у білих широких штанях і чорній футболці з написом «Mama + mini».