Шоу-бізнес

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Переможниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук продемонструвала красивий образ у прозорій сукні з розрізом

Надін Головчук у красивому вбранні похизувалася стрункою фігурою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Надін Головчук

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу, у якому вона з’явилася в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».

Надін Головчук

Надін Головчук

На дівчині була вечірня прозора корсетна сукня, прикрашена чорними лелітками і блискітками. Вбрання мало тонкі бретельки, гарне декольте і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Надін Головчук

Надін Головчук

Аутфіт Надін доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї була красива зачіска з локонами, макіяж із чорними стрілками і лаконічні прикраси.

Надін Головчук

Надін Головчук

Нагадаємо, Надін Головчук показала нові знімки з Тарасом Цимбалюком і прокоментувала їхнє розставання.

