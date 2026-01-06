Переможниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук продемонструвала красивий образ у прозорій сукні з розрізом

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу, у якому вона з’явилася в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».

На дівчині була вечірня прозора корсетна сукня, прикрашена чорними лелітками і блискітками. Вбрання мало тонкі бретельки, гарне декольте і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Аутфіт Надін доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї була красива зачіска з локонами, макіяж із чорними стрілками і лаконічні прикраси.

Нагадаємо, Надін Головчук показала нові знімки з Тарасом Цимбалюком і прокоментувала їхнє розставання.