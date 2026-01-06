- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
Переможниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук продемонструвала красивий образ у прозорій сукні з розрізом
Надін Головчук у красивому вбранні похизувалася стрункою фігурою.
Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу, у якому вона з’явилася в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту».
На дівчині була вечірня прозора корсетна сукня, прикрашена чорними лелітками і блискітками. Вбрання мало тонкі бретельки, гарне декольте і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт Надін доповнила чорними босоніжками на шпильках. У неї була красива зачіска з локонами, макіяж із чорними стрілками і лаконічні прикраси.
