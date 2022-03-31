"Перевзулася через 35 днів війни": російська оперна діва Анна Нетребко заявила, що не підтримує Путіна

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка завжди підтримувала Путіна, опублікувала пост-звернення та висловилася на тему війни в Україні.

Раніше The Metropolitan Opera у Нью-Йорку розірвала контракти з російськими артистами, які підтримували політику Путіна, серед них була Нетребко. За місяць після початку війни Росії проти України артистка засудила вторгнення РФ.

У своєму посту на Facebook Нетребко написала, що засуджує війну, розв'язану Росією в Україні. І заявила, що зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все життя, зокрема, коли отримувала нагороди.

"Я категорично засуджую війну в Україні та мої думки з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями. Моя позиція зрозуміла. Я не членкиня якоїсь політичної партії і не союзниця ні з яким лідером Росії. Я визнаю і жалкую, що мої минулі дії або заяви могли бути неправильно витлумачені. Насправді, я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все життя, особливо з нагоди отримання нагород на знак визнання моєї творчості або на церемонії відкриття Олімпіади. Інакше я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від Уряду РФ, живу та є податковою резиденткою в Австрії. Я люблю батьківщину Росію і лише шукаю миру та єдності через своє мистецтво. Після оголошеної перерви я відновлю виступи наприкінці травня, спочатку у Європі", - написала у посту Нетребко.

Користувачі розкритикували зірку.

"Хочеться співати на світових майданчиках, а без чіткої позиції на жаль... довелося видавити із себе знову щось через місяць".

"Дочекалися. Вистачило розуму хоч через місяць. А те, що багато років була довіреною особою Путіна на виборах і фотографувалася з прапором "Новоросії" разом з одним із сепаратистських лідерів Олегом Царьовим... так це добре".

"Ті, які були проти війни — виступили в перший же її день. Ті, які були за — продовжують бути зі своєю країною. А ті, які перевзулися через 35 днів війни, порахувавши свої прибутки та збитки, не викликають жодних інших почуттів, крім здивування і зневаги. Зрадників не люблять, а просто використовують, коли потрібно — і це потрібно завжди пам'ятати".

Анна Нетребко / Associated Press

Тим часом у Метрополітен-опері в Нью-Йорку, яка раніше розірвала контракт з Нетребко, заявили, що поки не готові переглянути своє рішення. "Ми прочитали публікацію Анни, але поки що не готові змінити нашу позицію", — сказав агентству dpa директор Метрополітен-опери Пітер Гельб. "Якщо Анна в довгостроковій перспективі продемонструє, що вона всерйоз і повністю дистанціювалася від Путіна, я готовий до розмови", — додав Гельб, пише dw.com.

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