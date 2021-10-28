Перешила мамину сукню: дочка Анджеліни Джолі знову одягла її старе вбрання

Перешила мамину сукню: дочка Анджеліни Джолі знову одягла її старе вбрання

Шайло мала дуже милий вигляд у цьому вбранні.

15-річна Шайло не перестає дивувати. Дочка Анджеліни Джолі знову вийшла з мамою, сестрами та братами на червону доріжку в Лондоні та показала, що вміє давати друге життя старим речам.

Шайло одягла строкату сукню Dior, яка раніше належала її мамі. Анджеліна з'являлася у цьому вбранні під час промокампанії "Чаклунка: Повелителька темряви" 2019 року.

Шайло ж вбрання мами практично повністю перешила, зробивши його коротшим, а бретельки вузькими. Доповнили образ дівчинки чорні балетки, зачіска-пучок та легкий макіяж на обличчі.

З прикрас Шайло вибрала золоті сережки від Cartier у вигляді цвяхів. Вартість такого ювелірного виробу – 5 тисяч доларів.

Шайло Джоли-Питт / Associated Press

Також минулого тижня Шайло одягла перешиту сукню Анджеліни від бренду Gabriela Hearst. У цьому сарафані Джолі з'являлася влітку на одній із пресконференцій, присвячених гострій необхідності охорони бджіл. Для Шайло поділ відрізали, а рештками тканини задекорували верх сукні. Вийшло креативно.

Анджеліна Джолі та Шайло Джолі-Пітт / Associated Press

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