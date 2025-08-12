Перешила стару сукню матері: Нікола Пельтц обрала особливе вбрання для свого другого весілля

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем — син відомого британського футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем — зіграв друге весілля зі своєю дружиною Ніколою Пельтц.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Урочистість відбулася ще 2 серпня в маєтку батька Ніколи — мільярдера Нельсона Пельтца — в Бедфорді, але фото пара вирішила опублікувати в Мережі тільки цього тижня. Примітно, що нікого з родичів Брукліна на церемонію не запросили — ані братів із сестрою, ані його батьків — Девіда, Вікторії, Ромео, Круза і Гарпер.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Якщо для першого весілля, яке відбулося 9 квітня 2022 року, Нікола одягла лаконічну пряму кутюрну сукню від Valentino з ефектним шлейфом і довгою фатою, то для другого вибрала романтичніший варіант.

Пельтц одягла пудрову вінтажну сукню з рукавами три чверті своєї матері Клаудії. Вона перешила весільне вбрання, додавши йому корсет, а також зробила лінію плеча опущеною.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Сукня стала сучаснішою та романтичною через оновлений фасон. Образ Нікола доповнила фатою з квітковими прикрасами.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нельсон Пельтц і модель Клаудія Геффнер одружилися 1985 року. Хоча про їхнє весілля відомо небагато, Нікола розповіла трохи про більш ніж 30-річні стосунки своїх батьків в інтерв’ю журналу Cosmopolitan у березні 2023 року.

«Мої батьки разом уже понад 40 років, і вони вічно жартують одне над одним. Мій тато такий милий. Коли мама виходить із кімнати, він завжди каже: „Яка вона гарна“. Вони досі поводяться, як закохані діти. Вони буквально постійно цілуються, аж до такої міри, що мій брат каже: „Я заплющую очі. Годі цілуватися“. Вони такі закохані, і вирости із цим — це так прекрасно. Я б ніколи не погодилася на щось інше».