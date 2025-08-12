ТСН у соціальних мережах

Перешила стару сукню матері: Нікола Пельтц обрала особливе вбрання для свого другого весілля

Вони оновили шлюбні клятви через три роки після великого весілля. На церемонію не запросили родичів Бекхема.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Нікола Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем — син відомого британського футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем — зіграв друге весілля зі своєю дружиною Ніколою Пельтц.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Урочистість відбулася ще 2 серпня в маєтку батька Ніколи — мільярдера Нельсона Пельтца — в Бедфорді, але фото пара вирішила опублікувати в Мережі тільки цього тижня. Примітно, що нікого з родичів Брукліна на церемонію не запросили — ані братів із сестрою, ані його батьків — Девіда, Вікторії, Ромео, Круза і Гарпер.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Якщо для першого весілля, яке відбулося 9 квітня 2022 року, Нікола одягла лаконічну пряму кутюрну сукню від Valentino з ефектним шлейфом і довгою фатою, то для другого вибрала романтичніший варіант.

Пельтц одягла пудрову вінтажну сукню з рукавами три чверті своєї матері Клаудії. Вона перешила весільне вбрання, додавши йому корсет, а також зробила лінію плеча опущеною.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Сукня стала сучаснішою та романтичною через оновлений фасон. Образ Нікола доповнила фатою з квітковими прикрасами.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нельсон Пельтц і модель Клаудія Геффнер одружилися 1985 року. Хоча про їхнє весілля відомо небагато, Нікола розповіла трохи про більш ніж 30-річні стосунки своїх батьків в інтерв’ю журналу Cosmopolitan у березні 2023 року.

«Мої батьки разом уже понад 40 років, і вони вічно жартують одне над одним. Мій тато такий милий. Коли мама виходить із кімнати, він завжди каже: „Яка вона гарна“. Вони досі поводяться, як закохані діти. Вони буквально постійно цілуються, аж до такої міри, що мій брат каже: „Я заплющую очі. Годі цілуватися“. Вони такі закохані, і вирости із цим — це так прекрасно. Я б ніколи не погодилася на щось інше».

