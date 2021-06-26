Перетворили літо в зиму: захопливі кадри зі знімань серіалу "Дивовижна місіс Мейзел"

Творці шоу вирішили не чекати зими і зробили її самі.

Зовсім скоро ми побачимо продовження комедійного серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" з акторкою Рейчел Броснаген у головній ролі, адже в Нью-Йорку активно триває робота над новим сезоном цього шоу.

Акторів часто фотографують за роботою, і минулої п'ятниці папараці знову вдалося їх заскочити на зніманнях. Але, оскільки у світі кіно керувати погодою набагато простіше, ніж в реальності, то творці серіалу вирішили не чекати поки Нью-Йорк засипле снігом і зробили зиму самі.

Штучний сніг створив дивовижну атмосферу, а от сама Рейчал з'явилася на знімальному майданчику в красивому ніжно-молочному пальті, яке костюмери поєднали з беретом, черевиками і червоною парасолькою.

"Дивовижна місіс Мейзел" / Getty Images

"Дивовижна місіс Мейзел" / Getty Images

А ось друге вбрання акторки було вечірнім і складалося з чорно-фіолетової сукні, яку прикрашав блакитний широкий бант. Як бачимо, на фото Рейчел і її колега Люк Кірбі намагаються сховатися від снігопаду, який, звичайно ж, не справжній.

"Дивовижна місіс Мейзел" / Getty Images

"Дивовижна місіс Мейзел" / Getty Images

Читайте також: Стильна і в капелюшку: Рейчел Броснаген на зніманнях "Дивовижної місіс Мейзел"

Знімання серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання